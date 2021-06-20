/636444/يجب-محاسبته-تحرك-برلماني-تجاه-محمد-رمضان-بعد-إهانته-عضو-مجلس-الشيوخ

أستنكرت النائبة أيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من إساءة الفنان محمد رمضان للنائبة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، معلنه رفضها الكامل وبشكل قاطع للإهانة التى تعرضت لها الفنانة العظيمة القديره.

دوت الخليج يرصد بيان النائبة إيناس عبد الحليم المستنكر لأفعال محمد رمضان

وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أنها ليست أول مرة يتسبب فيها الفنان محمد رمضان في أفتعال الأزمات والكوارث، حيث أنه لابد أن يتم محاسبته لكي يتوقف عن ممارسته المستفزة للمجتمع، مُشيرة إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز تعتبر رمزاً كبيراً من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهي فنانة لها مكانتها الكبيرة سواء في الفن أو كعضوة مجلس الشيوخ.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضيت في 7 أبريل 2021 بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، ويليها ظهر "رمضان"، في الفيديو وهو يستجم في حمام السباحة ويرمي الأموال يمينا ويسارًا.

وكانت قد استنكرت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان، والذي تم نشره على صفحته الرسمية عبر الساعات الماضية، والذي يؤكد على أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز، ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبواليسر ولا دخل للدولة فيه.

ويذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز قدمت شكوي لنقابة المهن التمثلية تتهم فية الفنان محمد رمضان بإهانتها برسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس اب تحمل كلمات إهانة كبيرة لها ولتاريخها الكبير طوال مشوارها الفني، وقالت سميره عبد العزيز أن الفنان محمد رمضان أرسل لها رسالة مضمونها مين انت يالي بتحصلي علي ٢٠ جنية وانا بحصل علي ٢٠ مليون أنتي نسيتي نفسك واكدت الفنانة سميرة عبد العزيز ان اهانتة لي جاءت بسبب عدم مشاركتي معة بدور والدتة في مسلسلة الأخير وكانت بسبب ظروف طارئة .