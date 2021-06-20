فيديو.. جامعة طنطا: الأوقاف تلعب دورا كبيرا فى نشر الوسطية ومحاربة التطرف

جدة - نرمين السيد - وأضاف العشرى، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن جامعة طنطا جزء من المجتمع، وتسعى لخدمة، وتعمل على بناء الوعى، ومحاربة الفكر المتطرف، خاصة وأنها تتعامل مع مستقبل مصر "الشباب".
وشدد المتحدث الرسمى، على أن الهدف الأسمى لجامعة طنطا هو تصحيح الأفكار المغلوطة، وبناء عليه جاء توقيع التعاون مع وزارة الأوقاف لمنح عدد من الأئمة رسالة الماجستير.
وأكد أن رئيس جامعة طنطا وافق على دعم الأئمة بوزارة الأوقاف خلال دراستهم فى الجامعة، بإعفائهم من 50% من قيمة المصروفات، خلال فترة حصولهم على الماجستير والدكتوراه.
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