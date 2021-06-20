على المصيلحى: التجارة الداخلية أكبر مساهم فى الناتج المحلى الإجمالى

جدة - نرمين السيد - نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2020-2021، تجاوز 5,2% ليرتفع إجمالى الناتج المحلى إلى 3,1 تريليون جنيه، رغم تداعيات فيروس كورونا السلبية.





صرح بذلك الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى أشار إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21.6% حيث استحوذت على 1.6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16.4% بينما شكل النقل والتخزين 5.2%.

وأوضح المصيلحى، أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس، ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أى نقص فى أى سلعة عند أصغر تاجر فى أدنى قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى رأينا صور الأرفف الخالية فى محالاتها التجارية.

وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد على المصيلحى استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذى سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.

وأضاف على المصيلحى، أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 ملايين سجل تجارى، وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافى، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالى 30% من قوة العمل الرسمية.

كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذى يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.