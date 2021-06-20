فيديو.. متحدث الإنتاج الحربى: نحاكى الثورة الصناعية الرابعة

وأضاف بكر - فى تصريحات لبرنامج 8 الصبح على قناة dmc الفضائية - أن مصر لديها خط إنتاج يحاكى الثورة الصناعية الرابعة، فى مصنع 300 الحربى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فبراير من العام الماضى.
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