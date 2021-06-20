فيديو.. متحدث الإنتاج الحربى: نحاكى الثورة الصناعية الرابعة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، إن المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين على الثورة الصناعية الرابعة تهدف إلى تأهيل المهندس المصرى لمعرفة تنبؤات الأعطال داخل خطوط الإنتاج، وتحسين جودة عملية الإنتاج، موكدا أن التحول الرقمى يعد أحد الملفات المهمة التى تهتم بها الدولة خلال الفترة الماضية.





وأضاف بكر - فى تصريحات لبرنامج 8 الصبح على قناة dmc الفضائية - أن مصر لديها خط إنتاج يحاكى الثورة الصناعية الرابعة، فى مصنع 300 الحربى، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فبراير من العام الماضى.

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