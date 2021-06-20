اكشف واطمن بالأقصر وأسوان.. 149 ألف فحص طبى فى 20 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 149 ألف فحص طبى للمواطنين بمحافظتى الأقصر وأسوان، من خلال حملة "اكشف واطمن"، والتى أطلقتها الهيئة لإجراء الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالمحافظتين منذ بداية شهر يونيو الجارى.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أن الحملة المجانية "اكشف واطمن" والتى تستمر حتى نهاية يونيو الجارى، تستهدف الكشف المجانى على قاطني المناطق البعيدة والنائية بمحافظتى أسوان والأقصر، تيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب عدد من المناطق بالمحافظتين.

وأضافت أن إجمالى المفحوصين من خلال الحملة بلغ 149 ألف مواطن بالمحافظتين، لافتة إلى أن كل الفحوصات الطبية التى تم إجراؤها بواقع 10فحوصات طبية لكل مواطن، يتم إجراؤها مجانًا، طوال فترة الحملة.

وأشارت الهيئة أن الفحوصات الطبية من خلال العيادات المتنقلة، تشمل إجراء 10 فحوصات طبية على المواطنين، وتشمل "كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائى، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن"، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظتى الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

واستكمل البيان: "من خلال الحملة تم اكتشاف حالات مصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكرى دون علم أصحابها بالإصابة"، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من الحملة وهو الكشف المبكر عن الإصابة، ومن ثم وصف البروتوكول العلاجى المناسب للمريض، كما تستهدف الحملة الوقاية من الإصابة بأى من الأمراض المزمنة، من خلال الكشف المبكر عن عوامل الخطورة التى قد تؤدى للإصابة، بما يضمن الوقاية من الأمراض وسرعة التعامل الفورى مع المصابين بالفعل".

يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت حملة "اكشف واطمن"،التى تستهدف قاطني جنوب الصعيد، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة فى الحلول الرقمية، وتهدف إلى الكشف المجانى على المواطنين فى المناطق البعيدة والنائية بمحافظتى أسوان والأقصر، تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.