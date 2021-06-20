/636448/رئيس-برشلونة-لا-يوجد-قلق-أو-ضغط-فيما-يخص-موضوع-تجديد-ميسي

تحدث خوان لابورتا رئيس نادى برشلونة عن أول 100 يوم له فى رئاسة النادى الكتالوني، والتحديات المقبلة، ومسألة تجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسي.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات رئيس برشلونة:

وقال فى حواره مع صحيفة "لافاجارديا"، "بعد التوقيع مع سيرجيو أجويرو، وإيريك جارسيا، وإيمرسون، يتبقى 3 أو 4 لاعبين اخرين لكى نكمل تعاقداتنا هذا الصيف".

وعن تجديد عقد ميسي والذى قارب على الانتهاء، قال لابورتا، "لا يوجد قلق أو ضغط فيما يخص موضوع تجديد ميسي، نعمل على الأمر بهدوء، جميعنا يعرف ماذا يريد وما عليه فعله، لكن لو سألتنى كنت سأقول لك إننى أفضل أن يتم الأمر بأسرع وقت ممكن لكى نتفرغ لأمور أخرى".

وأستكمل:” "سوف اكون سعيد جداً إذا صرح ميسى بموافقته على عقد جديد فى أسرع وقت ممكن، هذا الأمر سيساعدنا كثيرا من بضعة نواحي".

وأختتم قائلاً: "أتحدث مع ميسى كثيرا، هو متحمس جدا وأنا ممتن له للرغبة التى يبديها من أجل البقاء، سيرجيو أجويرو يساعد كثيرا فى هذا الأمر فكل يوم يصرّ عليه بالبقاء وتجديد عقده".

ومن ناحيه اخري انتشرت انباء عن سيجدد ليونيل ميسي عقده رفقة البلوجرانا حتى 2023، ثم سينتقل إلى الولايات المتحدة ليصبح سفيراً لبرشلونة هناك.

ومن المتوقع أن ينضم ميسي عقب إنتهاء عقده مع برشلونة لصفوف إنتر ميامي الأمريكي والذي يرأسه ديفيد بيكهام.

وسيحصل ليون ميسي على راتب خلال السنوات القادمة يصل الى 250 مليون يورو، بما فيهم سنوات تواجده كسفير لبرشلونة.

ليونيل ميسي في كامل تركيزه حالياً رفقة المنتخب الأرجنتيني، والذي يأمل أن يتمكن من رفع كأسه الأول هذا الصيف بعد خسارة نهائيين في كوبا أمريكا سابق.

بارسا في 2023، ليلعب ليو مع نادي إنتر ميامي، ويشمل أيضا إمكانية انتقال سيرجيو أجويرو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع البارسا.

وفي وقت سابق و بحسب تصريحات أشرف بن عياد مراسل قناة بي إن سبورتس الإخبارية في كتالونيا ، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الاستمرار مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن النادي الكتالوني, وذلك بسبب ارتباطه الدائم مع برشلونة وجماهيرها .

وأكد مراسل بي إن سبورتس، أن علاقة ميسي مع النادي الكتالوني ستظل متواصلة. وكان ميسي يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني في بداية الموسم الحالي.