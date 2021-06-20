/636449/طارق-الخولي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-دعم-جهود-القارة-السمراء-في-توفير-لقاحات-كورونا

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن دعم جهود القارة السمراء في توفير لقاحات كورونا.

دوت الخليج، يرصد ما بشأن تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن دعم جهود القارة السمراء في توفير لقاحات كورونا.

طارق الخولى يتقدم بطلب إحاطة بشأن دعم جهود القارة السمراء في توفير لقاحات كورونا

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخوالى:” استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى السيد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية”.

نص طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب طارق الخولى

وتابع فى نص طلب الإحاطة:” بـشأن دعم جهود القارة السمراء في توفير لقاحات فيروس كورونا؛ وذلك انطلاقًا من دور مصر المحوري والريادي في إفريقيا، ورغبتها الجادة في ضمان التوزيع العادل للقاحات، خاصة في ظل تصاعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من احتمالية حدوث موجات جديدة وارتفاع وَتيرة تفشي الوباء في القارة، وكذلك إعلان مجلس السلم والأمن الإفريقي أن إفريقيا حصلت على ٢٪ فقط من لقاحات كورونا حول العالم وهو ما يُشكل نسبة ضئيلة بالمقارنة مع القارات المختلفة”.

وتابع:” بالإضافة إلى أن الوضع العام في معظم الدول الإفريقية غير مُهيأ لاحتواء انتشار الفيروس واستقبال تحور سلالات جديدة؛ وبناءً عليه فإن تأخر إمدادات اللقاحات قد يُسبب عواقب وخيمة على مناطق يُحاصرها الفقر والمرض.

وطالب عضو مجلس النواب، طارق الخولى، وزارة الخارجية، العمل على تعزيز التعاون الدولي من أجل حصول القارة الإفريقية على حصة مُنصفة من اللقاحات، وتوضيح الاستراتيجيات التي تنتهجها المنظمات المعنية مع الأشقاء الأفارقة خلال عملية التوزيع، وأيضًا دعم إجراء مباحثات عاجلة بين الدول المُنتجة للقاح حول ضرورة رفع حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ حتي يتم تقويض عملية الاحتكار وتنحية النزعة القومية جانبًا بما يُحقق إعلاء قيمة الإنسانية في تلك الظروف الاستثنائية، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه .