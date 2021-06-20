/636451/طبيب-الأهلي-يكشف-موعد-حصول-لاعبي-الفريق-على-مصل-كورونا

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأهلي سيحصلون على مصل كورونا في إطار البرنامج المتبع ضمن الوقاية من الفيروس.

ويرصيد دوت الخليج قرار تأجيل حصول الفريق علي مصل كورونا:

وأوضح أبو عبلة أنه بعد التشاور مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، تقرر تأجيل حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني على مصل كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجي التونسي.

وأشار أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على مصل كورونا ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراتين.

وأكد أبو عبلة أنه سيتم تحديد موعد لحصول لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري على تطعيم مصل كورونا عقب الانتهاء من لقاء العودة أمام الترجي التونسي والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشير إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير. ‏