/636452/قتله-أمام-عينها--مقتل-شخص-على-يد-زوج-شقيقته-بسبب-مشاكل-أسرية-ببني-سويف

أقدم عامل على قتل شقيق زوجته، بسبب مشاكل عائلية نشبت بينهما، في محافظة بني سويف، ونرصد لمتابعينا تفاصيل الحادث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حادث بني سويف

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بقيام "محمود.ر.م" 40 سنة، عامل، على طعن شقيق زوجته "عصام. م.ع" 30 عاما، بسلاح أبيض سكين المطبخ، بسبب مشكله نشبت بينهما خلال محاولة الأول إعادة زوجته إلى منزله بالقوة والعنف في بقرية طحا بوش بمحافظة بنى سويف

طعنه بسلاح أبيض

وعلى الفور انتقل الرائد أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف إلى مكان الواقعة، وبالفحص أتضح وقوع مشاجرة بين المجني عليه"عصام. م.ع"، و زوج شقيقته"محمود.ر.م"، الذي ذهب بصحبة شقيقه إلى منزل صهره لإعادة زوجته الغضبى، فوقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الجاني على طعن المجني عليه بسلاح أبيض بطعنه نافذة في الصدر، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة وسقط على الأرض فى بركان من الدماعء، وبمجرد وصوله إلى المستشفى التخصصي بـ30 دقيقة، جرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الدكة بمحافظة أسوان، اليوم ، بعد وفاة ثلاثة أطفال أشقاء، أشارت التحريات إلى أن مرتكب هذه الجريمة البشعة والدتهم المريضة نفسيا. دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل وفاة ثلاثة أطفال أشقاء على يد والدتهم المريضة في أسوان

كانت شهدت قرية الدكة في مركز نصر النوبة محافظة أسوان، واقعة مؤسفة، وحسب ما أشارت تحريات رجال المباحث بطلتها أم مريضة نفسيا اعتدت على أطفالها الثلاثة بالضرب وخنقتهم حتى لفظوا أنفاسهم واحدا تلو الآخر وسقطوا على الأرض جثة هامدة.