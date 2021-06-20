/636456/أكرم-توفيق-وبدر-بانون-يشاركان-في-مران-الأهلي-بعد-الراحة-السلبية

اشتكيا ثنائي فريق الأهلي أكرم توفيق، وبدر بانون، من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الترجي التونسي أمس السبت.

ويرصيد دوت الخليج موقف الثنائي من الإصابة:

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حالة الثنائي لا تثير أي قلق، وسيكونان جاهزين للمشاركة في تدريبات الأهلي عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

وأكد أبو عبلة أن الثنائي سيشاركان بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الثلاثاء المقبل.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشير إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير. ‏