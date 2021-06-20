٦٠ دقيقة استشفاء لـ«علي معلول» على طائرة الأهلي

/636457/٦٠-دقيقة-استشفاء-لـعلي-معلول-على-طائرة-الأهلي

أدى علي معلول لاعب النادي الأهلي جلسة استشفاء في الطائرة أمس، أثناء عودة بعثة الفريق من تونس، عقب انتهاء مباراة الترجي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وخصص أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جلسة استشفاء لعلي معلول لمدة 60 دقيقة عن طريق أحد الأجهزة الطبية، لاسيما أنه شارك في المباراة كاملة وسط ضغوط كبيرة، وبعد غياب استمر لفترة طويلة للاعب، وذلك بسبب إصابته السابقة، وللحفاظ على حالته البدنية والفنية.

دوت الخليج يتسعرض قرار موسيماني بعد العودة من تونس:

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنح الاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت أمس السبت في تونس.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل 26 يونيو بالقاهرة.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏