/636459/طبيب-الأهلي-يكشف-موعد-عودة-مصابين-الفريق-إلي-التدريبات-الجماعية

محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ينتظم في مران الأهلي الجماعي يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

ويرصيد دوت الخليج موعد عودة المصابين:

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق:” إن محمد هاني يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وسوف ينتظم في مران الأهلي بدءا من الثلاثاء المقبل مع عودة الفريق من الراحة السلبية.

وغاب محمد هاني عن مران الأهلي الجماعي خلال الفترة الماضية، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وتابع قائلاً:”الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن حالة أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق في تحسن مستمر.

وأوضح أبو عبلة أن بيكهام يخضع لبرنامج تأهيلي في القاهرة لمدة ٣ أيام، قبل العودة للانتظام تدريجيا في التدريبات الجماعية.

ويعاني بيكهام من إصابة بإجهاد خفيف في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الجماعي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٤٨ ساعة.

وقال أبو عبلة إن محمود متولي تعافى من إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، وأنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الأيام الماضية، ومن ثم بات جاهزا للمشاركة في مران الأهلي الجماعي.

يذكر أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت امس السبت في تونس.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏