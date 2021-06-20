صور.. إخماد حريق بأشجار جزيرة طريق الإسكندرية الصحراوى

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جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى العامرية أول يفيد نشوب حريق بالجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوى، وانتقل مسئولى الحى وضباط القسم وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بجزيرة منتصف الطريق المشار إليه، دون خسائر أو تأثير على حركة المرور، فيما تشير المعاينة الأولية اندلاع الحريق بسبب "عقب سيجارة".
وأوضح محمود بريك، رئيس حى العامرية أول، إنه تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمنع التأثير على حركة المرور بسبب تصاعد الدخان الكثيف.
تحرر المحضر بقسم شرطة العامرية أول، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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