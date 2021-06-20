صور.. الإسكندرية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، ورشة العمل التى أقيمت فى مركز التدريب بالمحافظة، بشأن إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الممتدة من رفح وحتى السلوم بطول ١٠٠٠ كم.





وتهدف الورشة إلى تدريب المتدربين على دراسة التأثيرات المناخية ووضع كيان قانونى وإدارى يضمن تنفيذ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا مصر". وأكدت عازر، خلال الورشة، التى شارك فيها متدربين من محافظات كفرالشيخ، والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات وتذليل جميع العقبات التى يمكن أن تواجه المشروع. شارك فى ورشة العمل كل من عزة عبد الحميد، مدير الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالإسكندرية، والدكتور محمد أحمد، مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى والدلتا، ويان ديتريش ممثل شركة NIRAS.

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