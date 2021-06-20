تخصيص 22 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة لإقامة أنشطة طبية وسكنية وتجارية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 22 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (مصانع – مدارس – جامعة خاصة – طبى – سكنى تجارى إدارى)، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.





وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.95 فدان، لإقامة مركز صيانة سيارات، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 3.99 فدان، لإقامة مصنعين، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، لإقامة مدرسة، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1.25 فدان، لإقامة مركز صيانة وخدمة سيارات، ونشاط تجارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 4.94 فدان، لإقامة مدرستين، ونشاط تجاري اداري، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 3.94 فدان، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وصناعية. وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 21.15 فدان، لإقامة جامعة خاصة، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 693 م2، لإقامة نشاط سكني تجاري إداري، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 5.72 فدان، لإقامة مدرسة، ومصنع، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2329 م2، لإقامة نشاط تجارى إدارى، وفى مدينة ناصر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 406 م2، لإقامة نشاط تجارى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1416 م2، لإقامة نشاط تجارى وإدارى.

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