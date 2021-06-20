أسقف ملوى يرسم 3 كهنة جدد

جدة - نرمين السيد - وخلال القدس تم ترقية 4 كهنة إلى رتبة القمصية، وهم: القمص منسى بطرس، والقمص إشعياء حبيب أبونا إشعياء، والقمص يوساب حشمت، والقمص جبرائيل وليم.

وقام الأنبا ديمتريوس، برسامة 3 كهنة جدد هم :القس نحميا عماد، والقس ساويرس جميل، والقس ثاؤفيلس سامح.