أسقف ملوى يرسم 3 كهنة جدد

جدة - نرمين السيد - وخلال القدس تم ترقية 4 كهنة إلى رتبة القمصية، وهم: القمص منسى بطرس، والقمص إشعياء حبيب أبونا إشعياء، والقمص يوساب حشمت، والقمص جبرائيل وليم.
وقام الأنبا ديمتريوس، برسامة 3 كهنة جدد هم :القس نحميا عماد، والقس ساويرس جميل، والقس ثاؤفيلس سامح.
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