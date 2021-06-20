شكاوي من الفيزياء وسعادة  بالرياضيات في ثاني أيام امتحانات الدبلومات 

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واصل اليوم طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و 5 سنوات أداء امتحاناتهم في التخصصات الصناعية و الزراعية و التجارية و الفندقية لنهاية العام الدراسي 2020/2021 ، وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أعرب طلاب الدبلومات الصناعي نظام 3 سنوات عن عدم رضاهم عن مستوي امتحان الفيزياء الذي تضمن العديد من الجزئيات الغير مباشرة، بينما أشاد طالبات الدبلوم التجاري بسهولة امتحان رياضيات التأمينات علي الحياة الذي جاء مباشر ومن كتاب المدرسة.

لجان الامتحانات

الجديد بالذكر، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ قد انطلقت أمس ،حيث أكد نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكلت الوزارة غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات في ديوان عام الوزارة والاخري في قطاع التعليم الفني بالجيزة ، أضافة إلي غرف عمليات فرعية في كل مديرية وإدارة تعليمية لتنسيق ولحل آى مشكلة طارئه تواجه الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. أشار نائب الوزير ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 750 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات صناعي ، زراعي ، تجاري، فندقي ، تعليم وتدريب مزدوج، يؤدون الامتحانات داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرا سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية و المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.