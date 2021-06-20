نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة.. نسبة نجاح 70.9 %

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نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة صباح اليوم، امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة نجاح ٧٠.٩ ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طالب وطالبة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اعتماد محافظ البحيرة صباح اليوم، امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، كما ٱعتمد اللواء المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 85% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٧١٨٣ طالباً وطالبة.

نسبة نجاح ٧٠.٩ ٪ .. فى الشهادة الاعدادية البحيرة

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١ ٪ . قام اللواء المحافظ بالإتصال بالطلاب الأوائل وقدم لهم التهنئة متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح .

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة هم :

الطالبة سلمى خميس علي يوسف النافع، من إدارة كوم حماده مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات بمجموع ٢٨٠.

المركز الثاني الطالب مهند مصطفى محمد الدقاق، من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع ٢٧٩,٥.

المركز الثالث الطالب مازن السادات حسني سيف اليزل، من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز الرابع الطالب عبد الرحمن وائل محمد علي محمد، من إدارة الرحمانية مدرسة إبراهيم الصيحي الإعدادية بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز الخامس الطالبة أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله، من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات بمجموع ٢٧٩.٥.

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المركز السادس الطالب بسملة جمال سالم خميس من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الإعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥

المركز السابع الطالبة إيمان السيد رشاد السيد علي، إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الإعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز الثامن الطالب عبد الله السيد عبد الله السيد، من إدارة ايتاي البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب بمجموع ٢٧٩.٥. المركز التاسع الطالبة نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد، من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥. المركز العاشر الطالبة شهد شريف قطب احمد مصطفي، من إدارة التحرير مدرسة الرواد الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥.