/636454/أكرم-حسني-وهيفاء-وهبي-يتخطيان-حاجز-ال-5-مليون-مشاهدة-بأغنية-لو-كنت

تمكن فيديو كليب «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي من تحقيق نجاح ساحق منذ طرحه، حيث تخطى حاجز ال 5 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح فيديو كليب "لو كنت" للبنانية هيفاء وهبي والنجم الكوميدي أكرم حسني، التي أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها.

أغنية لو كنت تتصدر تريند تويتر

تصدرت أغنية «لو كنت» تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة مساء يوم الثلاثاء الماضي ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال".

آخر أعمال هيفاء وهبي وأكرم حسني الفنية

جديرًا بالذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني المسلسل الإذاعي «إحنا بتوع الأوزوريس» الذي أُذيع خلال السباق الرمضاني المنصرم عبر إذاعة «نجوم FM»، وكان حسني شارك في بطولة مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في رمضان 2020.

بينما كانت آخر أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مسلسل «أسود فاتح» الذي عُرض عبر منصة «شاهد Vip» في سبتمر عام 2020، وهو بطولة معتصم النهار، شريف سلامة، نانسي صلاح، أحمد فهمي، روچينا، ناصر سيف، سعيد ناصر وصبري فواز، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.