/636462/طارق-رضوان-يطالب-بمنع-غير-المتخصصين-في-مجال-الدعوة-والإفتاء-بالتحدث-في-الأمور-الدينية

تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتحويله إلى اللجنة الدينية والأوقاف، يأتي ذلك استنادا لنص المادة 234، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

دوت الخليج يرصد طلب النائب طارق رضوان بمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية وأشار النائب طارق رضوان في غقتراحة إلى ضرورة منع الغير متخصصين في مجال الدعوى والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية او إصدار الفتاوى، منوها إلى أن البلاد في الأونة الاخيرة تعاني من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين وعدم ترك امور الفتوى للدارسين أو خريجي الأزهر الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج فتوى تسبب الفتن. وطالب رئيس لجنة حقوق الإنساتن بالبرلمان، النائب طارق رضوان بتحويل هذه الرغبة للجنة المختصة لمناقشته في حضور الجهة المختصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق رضوان يطالب بمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.