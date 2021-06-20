زير الزراعة  يستقبل نواب التنسيقية.. و«مدني» تشكره على جهود الوزارة في الـ٧ سنين الماضية

/636463/زير-الزراعة- يستقبل-نواب-التنسيقية-ومدني--تشكره-على-جهود-الوزارة-في-الـ٧-سنين-الماضية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ظهر اليوم، بمقر الوزارة، لمناقشة وبحث الجهود التي بذلتها الوزارة في السنوات السبع الماضية، وما تم من جهود في الملف الزراعي.

دوت الخليج، يرصد ما تم فى زيارة وزير الزراعة، السيد القصير، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإليكم التفاصيل:-

آية مدنى تطلق مبادرة للتعاون بين التنسيقية ووزارة الزراعة

وخلال اللقاء، أطلقت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة للتعاون بين التنسيقية مع وزارة الزراعة بشأن "التسويق للمتحف الزراعي" بإعتباره من أهم المتاحف وأكبرها وأقدمها في مصر، حيث تم إنشاءه عام 1938 في عهد الملك فؤاد، على مساحة 125 ألف متر.

آية مدنى: المتحف الزراعى به العديد من الكنوز التاريخية

وقالت عضو مجلس النواب، آية مدني، إن المتحف الزراعي به العديد من الكنوز التاريخية للزراعة القديمة كما أن به بذور نباتات أنقرضت منذ عهد الفراعنة ووجب أن يتم التسويق لها بالشكل الأفضل، موجهه تساؤل حول أوجه التعاون الذي يتم بين وزارتي الزراعة والآثار لتطوير ورفع كفاءة والتسويق للمتاحف التابعة لوزارة الزراعة. كما وجهت تساؤل حول الخطة التي تنتهجها الوزارة لتطوير الحدائق التابعة لها وعلى رأسها حدائق الحيوان والأسماك والأورمان وحديقة الطفل.

ومن جانبه رحب السيد القصير وزير الزراعة إستصلاح الزراعي، بمبادرة التنسيقية، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم من أجل نجاح هذه المبادرة التي تخدم صالح البلاد.

وأستعرض وزير الزراعة بعض من الجهود التي قدمتها الوزارة في ضوء الإهتمام بالفلاح ومنها توفير تقاوي وأسمدة بجودة عالية وأسعار مدعمة إل جانب تقديمها خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية، وخدمات دعم مزراعي المناطق البدوية والحدودية، وخدمات الحجر البيطري وسلامة الأغذية والتحسين الوراثي لرؤوس الماشية.

كما استعرض جهود الوزارة في كفاية المحاصيل والسلع ومنها محاصيل حققت فائض مثل الفاكهة والأرز والخضر والذرة البضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، إلى جانب المحاصيل التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنها المحاصيل السكرية والشعير والأسماك.

وردًا على سؤال حول ضعف إنتاج مصر من الأصناف النباتية بالحدائق، قال وزير الزراعة إن الدولة تعطي أهمية كبرى لزراعة المحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي وهو ما جعل الدولة تحقق الأكتفاء الذاتي في عدد كبير من هذه المحاصيل.

وفي ختام اللقاء وجهت النائبة آية مدني الشكر للوزير على ترحيبه بمبادرة التنسيقية، وعلى عرضه للجهود التي قامت بها الوزارة والقيادة السياسية في السنوات السبع الماضية التي كانت لها عامل الأثر في النهوض بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.