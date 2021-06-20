/636464/بسبب-هاتف-أيفون-حكاية-مقتل-شاب-على-يد-أصدقائة-في-الشرقية

"خاف من عدوك مرة.. ومن صحبك مليون مرة ".. مثل شعبي تداول بين الجميع وبات وصف الكثير خلال الفترة الماضية بعدما انتشرت جرائم القتل بطريق بشعة، والتي كان بطلها أقربهم للضحايا أما " اصدقاء أو ولاد العم أو الاقارب"، وتسببوا في حرمان بعض أسر كاملة من فلذات اكبادهم وأشعلوا نيران قلوبهم حزنًا عليهم، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل في محافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقتل طفل على يد شخصين بالشرقية

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من والدة "محمد هاني محمد السيد دسوقي" 16 عامًا، مُقيم بالمجاورة الثانية عشر يعمل في محل هواتف محمولة بمنطقة "صيدناوي" تفيد باختفائه عن منزل أسرته منذ عصر الأحد وغلق هاتفه المحمول.

وأتضح من التحريات الأولية لرجال مباحث الشرقية، أن وراء الاختفاء شبهة جنائية فيما عُثر على جثة المجني عليه مدفونة بمنطقة "أرض المزرعة" بمدينة العاشر من رمضان.

وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء الضحايا، وجيرانه بنفس المجاورة السكنية أحدهما عمره 21 عامًا والآخر 19 عامًا.

حيث استدرجا الضحايا بحجة توصيله وفي الطريق وبمجرد وصولهما إلى مكان العثور على الجثة أنهيا حياته بضربه على رأسه بحجر قبل الاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة "آي فون" حديث ودفن الجثة وفرا هاربين.

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات وأنهما باعا الهاتف المحمول إلى أحد الأشخاص بمركز بلبيس وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.