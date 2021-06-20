/636465/فى-طلب-إحاطة-لوزيرة-الثقافة--برلماني كوارث-محمد-رمضان-تعددت-ولابد-من-محاكمته

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن اعتذار الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية للفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن الإهانة التى تعرضت لها من قبل الفنان محمد رمضان لايكفى.

دوت الخليج يرصد طلب إحاطة بشأن تعدد كوارث محمد رمضان

وقال " زين الدين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولابد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع خاصة أن الفنان أشرف زكى أكد أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام وأن مجلس إدراة النقابة وجموع الفنانين المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزاً كبيراً من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.

اتخاذ جميع الاجراءات القانونية

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن اسفه الشديد للألفاظ التى تفوه بها محمد رمضان ضد قامة من قامات الفن المصرى والعربى الفنانة العظيمة والكبيرة سميرة عبد العزيز مطالباً بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد تماديه الذى وصل الى حد سب وقذف فنانة وقامة كبيرة مثل الفنانة سميرة عبد العزيز.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت فى أحد لقاءاتها الصحفية مؤخراً عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه".