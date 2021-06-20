/636466/زينب-غريب-تفتح-النيران-على-طبيب-بيطري-وتتهمه-بالتحرش

في ظل العديد من حوادث المؤلمة من تحرش والإغتصاب الزوجي التي لم تصب فقط عامة الشعب بل وصلت إلى نجوم بارزين في الفن المصري، خرجت الفنانة زينب غريب عن صمتها لأول مرة لتهاجم أحد الأطباء البيطريين بسبب تعديه عليها وتصويرها دون علمها منذ فترة ماجعله يوضع موضع المتحرش، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج، يكشف تفاصيل حادثة التحرش التي أصابت الفنانة زينب غريب من قبل أحد الأطباء البيطريين وتعديه عليها وتصويرها دون علمها.

أثارت زينب غريب فضول متابعيها على موقع انستجرام من خلال تعليق أرفقته على مقطع الفيديو قائلًا: "حادثة الدكتور البيطري..إية حصل؟، ليه اتكلمت دلوقتي؟ وازاي صيغة نقل الخبر والبحث عن الترافيك كان في نفس الوقت دعم للتحرش؟".

تفاصيل تعرض زينب غريب للتحرش

قالت زينب غريب عبر المقطع لم تكن على استعداد للكشف عن تلك الحادثة إلا بعد اتخاذ إجراء قانوني حول القضية وأكملت حديثها: "كنت ماشية الساعة 9 الصبح في وسط البلد ورايحة للعربية سمعت صوت حد ماشي ورايا في البداية كنت فكراها ماشي من نفس الطريق ولكن اكتشفت إنه قصدني وبدأت أخاف وقبل الوصول لعربيتي بصيت ورايا اتفاجئت إنه بيصورني من الخلف".

وتابعت غريب: "طبعا انفعلت وقولتله انت بتعمل اي ومسكته من التيشرت بتاعه ولكنه رفض يوريني الصور، فانفعلت أكتر والناس اتلمت وأفراد الأمن جم وروحنا على القسم، وهو مسح حاجات واحنا في الطريق بس أما مسكت موبايلي وأنا هناك لقيته مصورني 3 صور غير لائقين، وأنا بعمل محضر فوجئت بمعلومات عنه إنه طبيب بيطري ومتجوز".

واختتمت غريب حديثها بانفعال بسبب سوء تصرفه وتصرف أهله بعد مسومتهم لها قائلة: "أهله جم ساوموني وعرضوا عليا فلوس عشان أتنازل، عاوزين أني أتنازل عن حقي عشان ابنهم".

وأعربت عن موقفها من التحرش قائلة أن التحرش جريمة ويجب عدم الوقوف في صف المتحرشين وأنها رأيت العديد من الفتيان حدث لهم أمورًا مُشابهة لتلك الواقعة ولكن خوفهم منعهم من التحدث وكشفت أنها لم تتعرض للتحرش لأول مرة ولكنها تم التحرش بها وهي في سن 12 عامًا.

آخر أعمال زينب غريب

يذكر أن آخر أعمال زينب غريب مسلسل "إلا أنا" الذي شهد العديد من القصص الاجتماعية المؤثرة كل قصة تعرض في10 حلقات، أما عن تألقها فظهر خلال مسلسل "ب100وش" التي شاركت به مع قامة في الفن المصري على رأسهم الفنان آسر ياسين والفنانة نيللي كريم، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني 2020 ولاقي نجاحًا باهرًا وردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، ومن المتوقع أن تستعد زينب غريب لتصوير فيلم جديد من نفس العمل بنفس الاسم والأبطال خلال الفترة المقبلة.