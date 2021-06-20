/636468/بعد-13-واقعة-سرقة-لصوص-برج-العرب-في-قبضة-الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات تعرض العديد من الوحدات السكنية للسرقة، حيث أتضح أن عاطلين كونا تشكيلاً عصابيًا، وأنهم وراء ارتكاب تلك الجرائم، ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تشكيل عصابي بالإسكندرية

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عاطلان «لهما معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب تسلق الأسوار، مُتخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، باستخدام سيارة مُستأجرة.

تفاصيل الحادث

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وارتكابهما 13 واقعة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما «سيئ النية»، تم ضبطهما وهما عاطلان لهما معلومات جنائية.

"خاف من عدوك مرة.. ومن صحبك مليون مرة ".. مثل شعبي تداول بين الجميع وبات وصف الكثير خلال الفترة الماضية بعدما انتشرت جرائم القتل بطريق بشعة، والتي كان بطلها أقربهم للضحايا أما " اصدقاء أو ولاد العم أو الاقارب"، وتسببوا في حرمان بعض أسر كاملة من فلذات اكبادهم وأشعلوا نيران قلوبهم حزنًا عليهم، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل في محافظة الشرقية.

بعد 13 واقعة سرقة.. لصوص «برج العرب» في قبضة الشرطة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من والدة "محمد هاني محمد السيد دسوقي" 16 عامًا، مُقيم بالمجاورة الثانية عشر يعمل في محل هواتف محمولة بمنطقة "صيدناوي" تفيد باختفائه عن منزل أسرته منذ عصر الأحد وغلق هاتفه المحمول.