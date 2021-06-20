/636472/طوكيو-تسجل-أول-حالة-إصابة-بفيروس-كورونا-قبل-إنطلاق-الأولمبياد

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين الذين وصلوا اليابان استعداداً للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، التى تنطلق الشهر المقبل، وكانت الإصابة فى صفوف بعثة أوغندا.

ويرصيد دوت الخليج أولي إصابات فيروس كورونا في طوكيو:

وأعلنت الحكومة اليابانية، أن الفحوص كشفت إصابة أحد أفراد بعثة أوغندا بعدوى فيروس كورونا لدى وصوله إلى مطار ناريتا الدولي، وجرى منعه من مغادرة المبنى.

وتوجه الأفراد الثمانية الآخرون فى البعثة بحافلة إلى مقر إقامتهم بمدينة إزوميسانو التابعة لمحافظة أوساكا.

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية "طوكيو 2020"، أنه لن يتم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي”.

وأكدت الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأوليمبياد تامايو ماروكاوا:” القرار في نهاية اجتماع مع رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، ورئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، ونظيره على رأس اللجنة الباراليمبية، أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو، يوريكو كويكي.

وعقب الاجتماع، قالت ماراوكاوا أمام كاميرات التلفزيون "في الاجتماع الذي انعقد منذ ايام تقرر التخلي عن خيار استقبال زوار من الخارج".

هاشيموتو

أوضحت هاشيموتو في مؤتمر صحفي أن الرحلات الدولية محظورة "ووضع فيروس كورونافي اليابان حاليا وفي دول أخرى مازال يمثل تحديا".

ذكرت تقارير يابانية مهتمة بالشأن الرياضي العالمي إنتحار ياسوشي موريا مسئول كبير باللجنة الأولمبية اليابانية قبل أيام من إنطلاق أولمبياد طوكيو والمقرر عقده في يونيو القادم بمشاركة المنتخب المصري الأولمبي.

طوكيو

وأعلنت شبكة تلفزيون نيبون الياباني نقلا عن مصادر في شرطة العاصمة طوكيو أن السبب وراء انتحار مسئول اللجنة الأولمبية هو انتحار من الدرجة الأولى والتي تختص بالمشاكل النفسية للشخص بعد ألقى نفسه أمام قطار مترو الأنفاق.