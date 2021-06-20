/636474/مصرع-شخصين-وإصابة-4-اخرين-في-حادث-تصادم-بين-سيارتي-ملاكي-بجسر-السويس

شهد طريق جسر السويس بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة ، اليوم الأحد، مصرع شخصين وإصابة 4 اخرين في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي ،أمام بن البرازيلي .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث جسر السويس بالقاهرة

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس المقدم باهر المشلاوي ومعاونه إلى مكان الحادث، وبينت المعاينة الاولية تصادم سيارتين ملاكي بالطريق، وأسفر الحادث عن وفاة شخصان وإصابة 4 أخرين، وتسبب في كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاه نحو مدينة السلام والعبور ومصر الجديدة والنزهة، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفي.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى جسر السويس في منطقة الف مسكن.

وعلي الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وتكثيف الخدمات المرورية بالطريق لتنظيم حركة السير، كما جري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر شهد طريق أسيوط – سوهاج الزراعي الشرقي بمركز البداري بأسيوط ،إصابة أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص.

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم "3829 ي ع أ" على جانب طريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي امام قرية العقال القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية للحادث إصابة كل من " حسن. ا. ع"، " علاء. ا. ع"، " عصمت. ع. م"، " إخلاص. ع. أ"، " مروة. أ. ق"، وشخص آخر مجهول الهوية.