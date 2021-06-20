- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، إنه جرى إغلاق 7 مراكز تعليمية و85 محلا مخالفا و14 مقهى، فضلا عن التحفظ على 3000 حالة إشغال، وذلك على مدار نحو شهر.
ولفت إلى أنه تم تحرير 3442 محضرا متنوعا، ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات.
وأضاف الشريف، أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وكلف المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إغلاق 106 سناتر ومقاه ومحال فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.