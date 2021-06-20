صور.. إغلاق 106 سناتر ومقاه ومحال فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، إنه جرى إغلاق 7 مراكز تعليمية و85 محلا مخالفا و14 مقهى، فضلا عن التحفظ على 3000 حالة إشغال، وذلك على مدار نحو شهر.

ولفت إلى أنه تم تحرير 3442 محضرا متنوعا، ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات.

وأضاف الشريف، أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.