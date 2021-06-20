حقوق البرلمان تطالب بمنع غير المتخصصين فى الفتوى من الحديث فى الدين

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى الطلب الذى قدمه لرئيس مجلس النواب، لإحالته للجنة الشئون الدينية، إن البلاد تعانى فى الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينية وهم غير أهل لها.

وأشار إلى أن من يصدورن تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامى وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجى الأزهر، الأمر الذى يتسبب فى بعض الأحيان بخروج فتاوى تسبب الفتن.

وطالب رضوان فى نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذى تقدم به.