مجلس الوزراء: لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات

جدة - نرمين السيد - نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء عن تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وبدوره قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، ولم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.





مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هى وفقاً لما هو متبع خلال السنوات السابقة، على أن يكون التنسيق إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للتنسيق عبر الرابط التالى: "tansik.egypt.gov.eg" باعتباره المنوط بتسجيل الرغبات، وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وفى سياق متصل، تتمثل خطوات تسجيل إجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، فى الآتى (يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، ليقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ويظهر للطالب بياناته الشخصية، والتى تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى، ومن ثم يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، ليقوم باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية، ويقوم الطالب عقب الانتهاء من عملية التسجيل بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).