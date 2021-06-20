توقيع بروتوكول تعاون بين جامعات طنطا والجلالة والمصرية للتعلم الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى طنطا والجلالة؛ لدعم التعاون العلمى والأكاديمى والبحثى بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





وقع الاتفاقية الدكتور محمود أحمد زكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجامعتين فى العديد من المجالات، منها: تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلًا عن تبادل الخبراء والمختصين فى شتى المجالات، وكذلك البرامج الأكاديمية المشتركة "المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا"، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذا المشروعات القومية والبحثية المشتركة، والبرامج والدورات التدريبية، والتعاون فى إقامة وتنظيم والمشاركة فى المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

وفى سياق متصل، شهد الدكتور خالد عبدالغفار مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية؛ بهدف دعم التعاون العلمى بين الجامعتين من خلال منح الدرجات العلمية المشتركة عن طريق التعلم الإلكترونى المدمج فى مختلف التخصصات العلمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

وقع الاتفاقية الدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور هشام محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مهارات التعلم الذاتى بين الطلاب بما يمكنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلاً عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إنتاج المقررات ومستلزمات التعلم الإلكترونى للبرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين، كذلك التعاون فى تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية بينهما.

وتنص الاتفاقية على العديد من مجالات الشراكة والتعاون بين الجامعتين، وتشمل: تدريس المقررات الدراسية لطلاب الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقديم برامج التعلم المستمر والتنمية المهنية فى كل المجالات، وتطوير المقررات الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا عبر مختلف المنصات الإلكترونية، فضلًا عن النشر العلمى ورقيًا وإلكترونيًا.

وتستمر هذه الاتفاقية 5 سنوات، وتتضمن طرح البرامج المشتركة تحت مسمى برامج "التعلم الإلكترونى المدمج"، على أن تعتمد العملية التعليمية على البنية الأساسية التكنولوجية وتقنيات التدريس والتعلم التى تنتهجها الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية بالتعاون مع جامعة طنطا، بالإضافة إلى إتاحة المصادر التعليمية والمقررات الإلكترونية لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب الملتحقين بالبرامج المشتركة، وتتيح جامعة طنطا إمكاناتها من مكتبات وكتب ومراجع ومعامل حاسب آلى للطلاب المسجلين بأحد البرامج المشتركة وكذلك القائمين على التدريس، فيما تقوم الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة طنطا على أساليب ووسائل وأدوات التعلم الإلكترونى وتطبيقاته من خلال نموذج التعلم الإلكترونى المدمج.