أبو الغيط يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط تمنى التوفيق للمبعوث فى مهمته الجديدة، معربًا عن أمله فى أن ينجح فى التعبير عن موقف أوروبى أكثر وحدةً واتساقاً فى شأن الحقوق الفلسطينية، خصوصًا وأن الجانب العربى يُعوّل كثيراً على الأساس القيمى والأخلاقى للمواقف الأوروبية حيال النزاع الفلسطينى-الإسرائيلى.

وذكر المصدر أن أبو الغيط أعرب خلال الاجتماع عن القلق والانزعاج حيال بعض المواقف الأوروبية السلبية التى انحازت بصورة صارخة للموقف الإسرائيلى خلال المواجهات الأخيرة فى فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تناقض الإجماع الأوروبى المُستقر حول حل الدولتين على أساس خطوط 67، وتخصم من قوة الموقف الموحد للاتحاد الأوروبى، وتُعطى رسائل مخيبة للآمال للجانب العربى.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن ثمة حاجة ماسة لإطلاق مسار التسوية النهائية بين فلسطين وإسرائيل، من أجل تجنب المزيد من جولات الصراع وإراقة الدماء، مضيفاً أن مبادئ الحل النهائى معروفة للكافة، وأن الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبى أطراف مهمة عليها أن تضطلع بمسؤوليتها فى حشد الإرادة الدولية لمساعدة الطرفين على الجلوس على مائدة التفاوض، مُشدداً على أن تفعيل قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 يُمثل نقطة انطلاق مناسبة لهذا الجهد الذى نتطلع إليه.