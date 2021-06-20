توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى والمجلس القومى للمرأة

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والمجلس القومى للمرأة، بشأن تجديد التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات.





وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأشار الوزير إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتوريد المستلزمات الخاصة للمجلس القومى لرفع كفاءة منشآته، إلى جانب المشاركة فى تنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة وتقديم كافة الاستشارات الهندسية، وكذلك توريد المستلزمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة من إقامة محطات الطاقة الشمسية، تدبير المعدات الخفيفة والثقيلة والسيارات والمركبات بجميع أنواعها، الأثاث العادى والمكتبى، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، شاشات العرض، المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والعيادات، عدادات المياه والكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن المرأة المصرية لعبت خلال السنوات الماضية دورًا هامًا فى تاريخ الوطنن مشيراً إلى أن المرأة داخل "الإنتاج الحربى" تمثل ركيزة أساسية .

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى من مقومات تكنولوجية وفنية، يسعى المجلس للاستفادة منها فى إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع وبما يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصرى والحد من الاستيراد، مؤكدة أن تواجدها اليوم بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى ماهو إلا تأكيد على نجاح التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الإنتاج الحربى والذى بدأ فى أبريل عام 2019.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة وهى التكامل والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة بما يخدم المواطن المصرى فى المقام الأول.