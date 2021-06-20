صور - سعفان : إعداد رؤية مستقبلية متطورة للتشغيل فى ظل المنظومة الرقمية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعى مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيًا مع قيادات الديوان العام للوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.





ووجه الوزير بتفعيل برامج تشغيل الشباب بالوزارة، وإعداد رؤية مستقبلية متطورة للتشغيل، وخصوصًا فى ظل المنظومة الرقمية الجديدة، ومنصات سوق العمل المستحدثة، وإتاحة الفرصة للشركات بتسجيل طلباتهم للعمالة على الموقع الإلكترونى للوزارة، لتحديد الوظائف المطلوبة وشروط شغلها، والمستوى المهنى المطلوب، وعمل ذلك عن طريق إعلان مخصص على وسائل الإعلام لتعريف الشركات بطرق تقديم الطلبات والحصول عليها من الوزارة.

كما وجه بضرورة توفير قاعدة البيانات الخاصة بمراكز التدريب المهنى وأماكن الوحدات المتنقلة، والورش الفنية الموجودة فيها، وبرامج التدريب المختلفة، وشروط الالتحاق بالتدريب مواعيدها إدارة الاتصال السياسى بالوزارة، لتقديمها لأعضاء مجلس النواب، حتى يقوموا بدورهم فى توعية أبناء دوائرهم بأهمية التدريب والمساعدة فى إلحاق المتدربين فى تلك المراكز والوحدات.

وأشار الوزير خلال الاجتماع، إلى تطوير وتجهيز البنية التحتية للمديريات، والعمل وفق القوى البشرية الموجودة، والعمل على إنجاز الخطط والتوجيهات المكلف بها فى أسرع وقت ممكن تحت إشراف وتوجيه الإدارات المركزية الموجودة بالديوان.

وتابع :"جهود التدريب المهنى التى تتم بالتعاون مع شركة سيسكو وفق البروتوكول المزمع توقيعه معها قريبا، لتطوير عملية التدريب المهنى على وظائف المستقبل بالنسبة للشباب فى قرى ونجوع المحافظات، فيما يخص وحدات التدريب المتنقلة وتجهيزها وفق هذه الوظائف".

ونوه الوزير إلى ضرورة الإشراف على المديريات فيما يخص أعمال الإدارات المناظرة للإدارة المركزية بالديوان، وكذلك متابعة الأعمال التى تقوم بها وفقا للخطط الموضوعة، وإجراء لقاءات حوارية مع مسؤوليها دوريًا لمعالجة المشكلات التى تواجه تلك الأعمال، سواء بالحضور أو عن طريق الاجتماعات بطريقة الفيديو كونفرنس، خصوصًا فى ظل الربط الإلكترونى الذى تم بين المديريات.

وأكد الوزير خلال اللقاء، سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالمديريات، وإعدادها وتنقيحها بمركز المعلومات الخاص بالوزارة مع تحديد المستويات الوظيفية لكل منهم، والدورات التدريبية الحاصلين عليها، لبناء القيادات داخل تلك المديريات والاختيار فيما بينهم وكلاء ومديرى المديريات بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق دليل الإجراءات الجديد الخاص بمنظومة التفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية، للعمل وفقه من خلال المفتشين على أرض الواقع فى المكاتب التى تم ميكنتها، ومكاتب التفتيش الأخرى التى لم يتم ميكنة أعمالها، وكلف إدارات رعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، والعلاقات الخارجية، مع المستشار القانونى للوزارة، ومستشار الوزير للمعلومات بعمل اجتماع عاجل للتأكد من تطبيق ذلك الدليل على مستوى كل مديريات القوى العاملة، وتذليل المعوقات التى تواجه تطبيقه.

وكلف الوزير مركز المعلومات بالوزارة، بعمل حصر وتسجيل لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، والعاملين بنظام الحوسبة الجديد، لمعرفة نقاط الضعف والقوة فى المنظومة، والعمل على تحسين تلك المنظومة.

وكان الوزير قد وجه الشكر فى مستهل الاجتماع لإدارة الشئون المالية والإدارية على المجهود المبذول منها خلال الفترة السابقة، وتحقيق الإنجاز المطلوب فى مشروعات الموازنة الخاصة بالعام المالى المنقضى 2020-2021، متمنيًا المضى على نفس المستوى فى مشروعات الموازنات المقبلة.