وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعات طنطا والجلالة والمصرية...

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والجلالة؛ لدعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقع الاتفاقية د. محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات، منها: تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فضلًا عن تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، وكذلك البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذا المشروعات القومية والبحثية المشتركة، والبرامج والدورات التدريبية، والتعاون في إقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.

حضر مراسم التوقيع د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور خالد عبدالغفار مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة طنطا والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية؛ بهدف دعم التعاون العلمي بين الجامعتين من خلال منح الدرجات العلمية المشتركة عن طريق التعلم الإلكتروني المدمج في مختلف التخصصات العلمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

وقع الاتفاقية د. محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. هشام محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مهارات التعلم الذاتي بين الطلاب بما يمكنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلاً عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إنتاج المقررات ومستلزمات التعلم الإلكتروني للبرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين، كذلك التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية بينهما.

وتنص الاتفاقية على العديد من مجالات الشراكة والتعاون بين الجامعتين، وتشمل: تدريس المقررات الدراسية لطلاب الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقديم برامج التعلم المستمر والتنمية المهنية في كافة المجالات، وتطوير المقررات الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا عبر مختلف المنصات الإلكترونية، فضلًا عن النشر العلمي ورقيًا وإلكترونيًا.

وتستمر هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتضمن طرح البرامج المشتركة تحت مسمى برامج "التعلم الإلكتروني المدمج"، على أن تعتمد العملية التعليمية على البنية الأساسية التكنولوجية وتقنيات التدريس والتعلم التي تنتهجها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالتعاون مع جامعة طنطا، بالإضافة إلى إتاحة المصادر التعليمية والمقررات الإلكترونية لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب الملتحقين بالبرامج المشتركة، وتتيح جامعة طنطا إمكاناتها من مكتبات وكتب ومراجع ومعامل حاسب آلي للطلاب المسجلين بأحد البرامج المشتركة وكذلك القائمين على التدريس، فيما تقوم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة طنطا على أساليب ووسائل وأدوات التعلم الإلكتروني وتطبيقاته من خلال نموذج التعلم الإلكتروني المدمج.