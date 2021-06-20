نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد 2021 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.41%.

جاء اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى حضور الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على الألفى، نقيب المعلمين، ولفيف من القيادات التعليمية.

ومن المقرر أن تتيح محافظة بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، الصباح العربى، وفقاً لتصريحات الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي أكد أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية قبل وصولها للمدارس.