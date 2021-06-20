رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2021 بالاسم ورقم الجلوس

يقدم موقع "الصباح العربى" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد "الدور الأول" من العام الدراسي الحالي 2020-2021، وذلك عقب اعتماد اللواء عادل الغضبان، محافظ الأقليم، مساء اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41%، وذلك بأحدى قاعات ديوان عام المحافظة.

ويعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بوسعيد، بعد قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم.

حي الشرق - حي العرب - حي المناخ - حي الضواحي - حي الجنوب - حي الزهور - بور سعيد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية 11852 طالبا وطالبة، موزعين على 65 لجنة بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد نجح منهم 9767 طالب وطالبة.