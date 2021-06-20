/636470/تياجو-ألكانتارا-أكره-كرة-القدم-الحديثة-ولا-يوجد-حاجة-للموهبة

كشف الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط الوسط للمنتخب الوطني ولاعب الفريق الإنجليزي ليفربول، عن مدى كره لكرة القدم الحديث بالرغم من تألقة فيها، والظهور في أكبر اندية العالم وفي أقوى دوريات العالم، ويستعرض دوت الخليج سبب قول ألكانتارا هذا اللفظ.

قال تياخو: “إنني أكره كرة القدم الحديثة ولا أجد فيها منتعتي ولا أجد فيها متعة للجمهور، بسبب التطورات التي تحدث في اللعبه”.

وأضاف تياجو: “في الفترة الحالية أصبحنا نرى سحراً أقل في كرة القدم، لأن لاعبي اللعبه أصبحو أسرع وأعلى لياقة بدنية، في الملعب”.

وزاد: “سحر كرة القدم ومتعتها إختفت في الملعب، لأن اللاعبين أسرع وأكثر قوة بدنية، ولا يوجد هناك حاجه للقيام بنفس القدر من المراوغة”.

وواصل لاعب الريدز حديثة: “أصبح اللاعبين أكثر تطوراً عما سبق من جميع النواحي، بالعكس عما كانت كرة من قبل”.

تقنية الفار في كرة القدم

وأردف تياجو: "هناك أيضًا تقنية الـ VAR ، كنتُ دائمًا ضدها وأتمنى ألا تكون موجودة، انها تفقد كرة القدم بريقها”.

واختتم الإسباني حديث: “نرتكب الاخطاء عندما نلعب، يجب على الحكام القيام بذلك أيضًا لأنهم بشر مثلُنا، بدون بعض الخدع لم تكن لتحدث العديد من اللحظات الشهيرة في تاريخ كرة القدم".

عائلة الريدز تستمر

انضم الحارس الإسباني أدريان إلى الريدز في انتقال مجاني شهر أغسطس 2019 وخاض 24 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

تصريحات أدريان بعد تجديد عقده

قال أدريان: " أنا سعيد للغاية أنني سأبقى في ليفربول. أولا, سعيد لأن تجديد عقدي هو مكافأة من النادي على العمل الشاق الذي أقوم به منذ مجيئي، أنا سعيد حقا بالثقة التي يشعر بها النادي و كلوب و جميع المسؤولين في شخصي."

واكمل: ‏"السبب الثاني لسعادتي هو أهم سبب وهو أنني سأبقى في ليفربول، انه نادي كبير، ونحن عائلة كبيرة هنا ، بقاء أي لاعب هنا سيكون أمرا مميزا بالنسبة له، أنا ممتن للغاية".

وأضاف: ‏"انا سعيد بالإستمرار مع ليفربول، انا احاول دومًا مساعدة الفريق بكل لحظة، أحاول دومًا الاستمتاع وتقديم خِبراتي كل ثانية، أحاول اللعب بجماعية كل مرة، كما قال كلوب، انا لاعب للفريق، أحاول دومًا تقديم الدعم والثقة لزملائي بالمباريات وغرفة الملابس".