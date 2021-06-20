"الاغتصاب الزوجي" تريند يتصدر تويتر..بين الانتصار للمرأة والقضايا المستوردة

/636473/الاغتصاب-الزوجي-تريند-يتصدر-تويتربين-الانتصار-للمرأة-والقضايا-المستوردة

ثارت حالة من الجدل المجتمعي الواسع، حول إسمي: ندى عادل وتميم يونس، بعدما كشفت طليقة المطرب الشاب عن تعرضها للاغتصاب الزوجي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، ليخرج المطرب الشاب أيضًا مستخدمًا الوسيلة ذاتها لتبرئة نفسه من هذه الاتهامات، في الوقت الذي لايزال فيه الجدل مشتعلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة "الاغتصاب الزوجي".

يرصد موقع دوت الخليج، تصدر "الاغتصاب الزوجي" تريند تويتر، وذلك بعدما تجدد طرح تلك القضية في أكثر من مناسبة مؤخرا، بعدما فجرها مسلسل لعبة نيوتن لأبطاله منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج، وحينها دخل المجتمع في جدل مماثل بعد عرض إحدى الحلقات لتلك المشكلة، ثم تجدد الجدل بعد واقعة طليقة تميم يونس.

ظاهرة دخيلة

وسط الجدل المشتعل حول واقعة "الاغتصاب الزوجي" التي التصق اسم تميم يونس بها، ساد اختلاف هائل في الآراء، بين من يرى أنه يجب تطوير مفاهيم حقوق المرأة، والتي تشمل ألا يكون هناك إجبار للزوج على ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته، وآخرون وهم التيار الأغلب، ممن استغربوا تفجر تلك القضايا التي وصفوها بـ”المستوردة”، وشيوع تلك المسميات، وهو ما أيده مجموعة من أبرز علماء الدين.

تصريحات صحفية صريحة وكاشفة، تعبر عن رأي فقهي متزن، كشف خلاله الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، مشيرًا إلى أن العلاقة الحميمية تتم بالتراضي بين الرجل وزوجته.

وطرح واصل تساؤلات منطقية، اتفق معها أغلب رواد مواقع التواصل الاجتمعي: كيف يمكن أن يتحقق اغتصاب الرجل لزوجته، هل سيقوم بشل حركتها ويجامعها؟، هذا أمر مستحيل أن يحدث، فالجماع لا يمكن أن يقع إذا لم تكن الزوجة راضية تماما عن ذلك.

كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المودة الصادقة والرحمة الخالصة بين الزوجين يكفلان للأسرة الطمأنينة والاستقرار، ويجبران كل تقصير في الحقوق الزوجية والحياة الأسرية، وأكد مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أنه بالمودة نتغافل عن الهفوات، وبالرحمة تزول الصعوبات.

تريند تويتر

رغم سيطرة "الاغتصاب الزوجي" على تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أنه قد اجتاح عديد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج الاغتصاب الزوجي تريند تويتر، وذلك في غضون رد تميم يونس علي هذه الإدعاءات قائلا في فيديو نشره عبر الانستجرام :"شكرا جدا على الدعم اللي أنا مش مستوعبه بصراحة، بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم على واحدة كانت مراتي فده مش هيحصل، أنا مبعملش كده، أمي مش مربياني على كده، والموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون، غير كده الموضوع مقفول".

وقد توالت التغريدات على موقع تويتر، وساد الجدل بين مؤيد ومعارض، وسط العشرات من الصور التي تخص تميم يونس وطليقته، سواء في مراحل مبكرة من علاقتهم، وصولا إلى "سكرين شوت" من منشورات ندى عادل طليقته، وذلك وسط انقسام واضح في الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لطريقة عرض ونشر موضوع الاغتصاب الزوجي من الأساس.

آراء متباينة

وعكست الآراء الواردة في تريند "تويتر" بخصوص تلك الواقعة، نبض الشارع المصري في تفاعله مع تلك القضية، حيث علقت أحد مغردين تويتر قائلة :" انتم فاهمين الحرية خطأ.. أسرار الزوج وزوجته مينفعش تخرج برة غرفة نومهم حتي لأقرب المقربين.. اللي أعرفه ان طالما العلاقة دي كانت من وجهة نظرك شايفاها اغتصاب.. اتطلقي بهدوء وبرقي من غير الفضايح دي فين الحياء يا بشر حلوا مشاكلكم بينكم وبين بعضيكم.. عالأقل عشان خاطر ولادكم".

وقالت غادة مغردة أخري :" تذكرون الاغنية الي سوت ضجة عشان كلماتها البشعة مغني الاغنية عليه اتهام بالاغتصاب الزوجي"، بينما قالت شاهيناز عادل: " النكته ان مفيش ست متعرضتش لاغتصاب او تحرش و ان كل الرجاله بيقولو عمرنا ما عملنا كده".