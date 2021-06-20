محمد رمضان «المشاغب».. مصدر الأزمات والخلافات مع الوسط الفنى

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نشبت أزمة جديدة حول الفنان محمد رمضان جعلت السوشيال ميديا تنقلب رأسًا على عقب إذ يظهر محبينه للدفاع عنه، ويتربص أعدائه للايقاع به، بدأت تلك الأزمة بعد تصريحات الفنانة سميرة عبدالعزيز أحد العلامات البارزة في الفن لتتهم محمد رمضان باهانتها بسب رفضها المشاركة في أحد أعماله.

دوت الخليج يكشف القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان مع الفنانة سميرة عبدالعزيز فضلًا عن رد رمضان

قالت عبدالعزيز في تصريحها مشيرة إلى أن هذه الرسائل لم ترسل خاصة ولكنها كانت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أصدقائها هو من قام بتبليغها: "لقيته بعتلي رسالة بيقولي ياحقيرة ياشحاته، أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وإنتي أجرك 20 ألف جنيه".

أشرف زكي يعتذر لسميرة عبدالعزيز

وصلت القضية بين رمضان وسميرة عبدالعزيز إلى نقابة المهن التمثيلية ليقدم دكتور أشرف زكي نقيب الممثلون باعتذار خاص الفنانة سميرة عبدالعزيز موضحًا أن لم يكن يعلم بهذا الأمر حيث لم تعلن عبدالعزيز من قبل، وشدد زكي على أن مثل هذا الموقف جعل رمضان في أزمة كبيرة لن يمر عليها مرور الكرام وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تؤدي إلي وقفه.

أول تعليق لرمضان على تصريحات سميرة عبدالعزيز

ورد رمضان على تصريحات عبد العزيز من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرًا أنه ليس له علاقة بالفنانة سميرة عبدالعزيز وأنه ما زعمته في حقه غير صحيح، فقال: "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الاطلاق، عمري في حياتي ماكلمت حد أكبر مني بالطريقة دي، إني اتكلم في أجرها كام وإنها شحاته وإن ضفرى برقبتها ده عمره ماحصل"

أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان

استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب الإساءة التي وجهها رمضان لسميرة عبد العزيز مؤكدة خلال بيان لها أنها ليست أول مرة يتسبب فيها الفنان محمد رمضان في افتعال الأزمات والكوارث، و إنه لابد أن يتم محاسبته لكي يتوقف عن ممارسته المستفزة للمجتمع، مُشيرة إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز تعتبر رمزًا كبيرًا من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي فنانة لها مكانتها الكبيرة سواء في الفن أو كعضوة مجلس الشيوخ.

محمد رمضان أسطورة في الكوارث والأزمات

الجدير بالذكر أن الكوارث والحوادث أكثر ما لحق بالفنان محمد رمضان منذ شهرته سواء انتقادات لأعماله الفنية وعدم مناسبتها مع المجتمع المصري ووصفها بالتحريض على العنف أو بالازمات التي افتعالها خلال مسيرته كانت على رأسها أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الذي تسبب في وقفه عن عمله، فضلا عن فيديوهاته التي أثارت استفزاز جمهوره، وصورته مع أحد الإسرائيليين وغيرها من الازمات التي ستكون يوما من الايام نهاية الفنانة محمد رمضان أو ربما تكون نقلة كبيرة له.