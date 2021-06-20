/636476/عبد-الحميد-حسن-لاأعرف-سبب-خوف-بواليا-حتى-الآن-من-اللعب-مع-الأهلي

تحدث عبد الحميد حسن، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر هو الأفضل بين الفرق الأربعة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة القائمة، وذلك عقب فوز الأهلى بالأمس على الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى أفريقيا بهدف نظيف.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات لاعب الأهلي السابق:

وقال عبد الحميد حسن، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مباراة الترجى لم تكن سهلة، أجواء اللعب فى رادس صعبة، وما حدث قبل المباراة كنت متأكداً أنه سيكون دفعة معنوية للاعبين، فيما تعتبر هذه من أفضل المباريات التي دارها موسيماني، من الصعب الأن مقارنته بجوزيه”.

وتابع:”:”دائماً نؤكد على أهمية أداء الأهلي، ولكن موسيمانى حقق نتائج مميزة ومباراة صن داونز لا أريد أن أراها مرة أخرى، كنا نلعب فى نصف ملعبنا، ونريد أن نحافظ على هوية الفريق، التشكيل بالأمس وتوظيف اللاعبين كان مميزاً، باستثناء نزول بواليا فقط.

واختتم ، " حتي ذلك الوقت لا أعرف سبب خوف والتر بواليا مع الأهلي، بالرغم من أن موسيماني يمنحه الثقة ومستواه بعيد جداً، وسعدت بسلوك الشناوى بعدما قام به من إخراج الإعلاميين عقب المباراة التأكيد على أهمية مباراة العودة، مؤكداً أن الشناوى رجل المباراة لأنه منع فرصة خطيرة كان من الممكن أن تقلب المباراة تماماً وتعطى الترجى دفعة معنوية.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي أمس كالاتي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.