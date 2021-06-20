غياب فتاة التيك توك حنين حسام عن جلسة النطق بالحكم في قضية الاتجار بالبشر (صور)

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غابت المتهمة فتاة التيك توك حنين حسام، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، عن جلسة النطق بالحكم رغم صدور أمر ضبط وإحضار لها، في قضية الاتجار في البشر، والتحريض على القيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب.

دوت الخليج يرصد ما جاء بشأن جلسة النطق بالحكم بشأن فتاة التيك توك حنين حسام.

غياب فتاة التيك توك حنين حسام عن جلسة النطق بالحكم في قضية الاتجار بالبشر

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم فتاة التيك توك حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س و"حبيبة ع"، واللتان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

كما قامت باستغلال كل من الطفلتي المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية " التيك توك" وغيرها، التى تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الاطفال وانشاء مقاطع فيديو لهن.

فيما قامت المتهمة فتاة التيك الأخرى مودة الأدهم بالاتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من حنين حسام حسين "الشهيرة بـ ساندي" وياسين محمود واللذان لم يتجاوزا 18 عامًا في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " و" التيك توك" ، مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

كما استغلت مودة الأدهم، تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم في الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة حنين حسام وشهرتها "ساندي" والطفل ياسين محمود على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

أيضا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الأطفال المجنى عليهم هبة الله خالد وحنين حسام حسين وياسين محمود للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وضم أمر الإحالة إتهام المتهمين من الثالث حتى الخامس بالإشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في إرتكاب الجريمة محل الإتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.