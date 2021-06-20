/636479/بعد-ضبطها-مع-عشيقها-إخلاء-سبيل-ربة-منزل- في-المعصرة

أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل سيدة ضبطها زوجها مع عشيقها، الذى لقي مصرعه بعد محاولته الهرب، وذلك بعدما قدم زوج المتهمة تنازل رسمى أمام النيابة وعدم تحريك دعوى زنا ضد زوجته. دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع موظف من الدور الرابع

وكان لقى شاب مصرعه سقط من الدور الرابع ، خلال محاولته الهروب من زوج عشيقته الذى ضبطهما في منطقة المعصرة، وألقى ضباط المباحث القبض على الزوجة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من المواطنين بسقوط شاب من الدور الرابع في منطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص أتضح العثور على جثة شخص به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تنازل الزوج عن رفع قضية زنا

وبإجراء التحريات أتضح أن الضحية كان على علاقة مع ربة المنزل، مقيمة بالدور الرابع، ورجع زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به على الارض جثة هامدة في بحر من الدماء ، وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الزوجة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.