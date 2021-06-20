/636480/تألق-جديد-ينتظر-نجل-خالد-النبوي-بمشاركته-في-ورق-التوت

يستعد الفنان الشاب نور خالد النبوي نجل الفنان الكبير خالد النبوي للمشاركة في عمل درامي جديد يحمل اسم "ورق التوت" وذلك بعدما استطاع أن يخطف الأنظار إليه في مسلسل الاختيار 2 الذي تم طرحه في موسم رمضان 2021.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مشاركة نجل خالد النبوي في ثاني أعماله الدرامية بعد تألقه في الاختيار 2

يعد مسلسل ورق التوت ثاني أعمال نور النبوي والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات 45 حلقة، ويشارك فيه مع كلًا من شريف سلامة، وأسماء جلال، وثراء جبيل وسلوى عثمان، ومعتز هشام، وخالد أنور، ومصطفى منصور، وسمر علام، وأحمد ثابت، ومحمد أشرف، وأخرون، والعمل من إخراج حسام على.

قصة المسلسل

وتدور فكرة المسلسل حول هموم أبناء المناطق الشعبيه، فتتناول قضية إمرأة تدعى إقبال والتي تجسدها الفنانة سلوى عثمان إذ تعيش فى منطقة شعبية يحيطها شهامة ولاد البلد وصمود الأقوياء وعزة وكرامة المواطنين الشرفاء تتولى المسؤولية بعد وفاة زوجها، لتصبح المرأة التى تجيد التعامل مع الحياة بكل ما بها من معوقات وعراقيل، نجلها الكبير يعيش فى الخارج، أما الثانى فهو شاب يرهقها نفسيًا وجسديًا لما له من أساليب يتبعها تخرج عن القانون، وتقف إقبال صامدة مهما مر عليها من أزمات، خوفًا من هذه الصعوبات لتتجاوزها وتتخطاها لتضع الأمور فى نصابها الصحيح، وتعد إقبال نموذج للشخصية الشعبية الذى تستخدم الموروثات والمفاهيم والمصطلحات النابعة من كافة المناطق الشعبية، أما عن شريف سلامة فيجسد دور مخرج سينمائى يمارس هوايته فى اكتشاف وجوه جديدة.

نور خالد النبوي في الاختيار 2

جسد نور خالد النبوي في مسلسل الاختيار2 شخصية الملازم أول أول أحمد شوشة الذي تخرج من أكاديمية الشرطة المصرية دفعة 2016، وكان من ضمن رجال الشرطة الذين يمتلكون كفاءة قتالية، وشارك في معركة الواحات التي استشهد فيها عدد من ضباط العمليات الخاصة، وانتهت دوره باستشهاده على يد أحد الجماعات التكفيرية، ليترك نور علامة تألق لها في عقل الجمهور منذ أول عمل درامي له.