محمد الشرنوبي وميرنا نور الدين ينضمان لبطولة فيلم «الجريمة».. تفاصيل

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انضم الفنان محمد الشرنوبي والنجمة ميرنا نور الدين لصناع عمل «الجريمة»، وبالفعل استهلوا أمس في تصوير أولى مشاهدهم في الفيلم.

دوت الخليج، يرصد تفاصيل انضمام الفنان محمد الشرنوبي والفنانة ميرنا نور الدين لبطولة فيلم الجريمة، فضلًا عن آخر أعمالهم الفنية.

أحمد عز ومنة شلبي يواصلان تصوير مشاهدهم بالجريمة

ويواصل أبطال العمل وعلى رأسهم النجم أحمد عز والفنانة منة شلبي تصوير مشاهدهم في فيلم الجريمة خلال الفترة الحالية، ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم منهم: الفنان الكبير سيد رجب والفنان ماجد الكدواني، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج شريف عرفة.

هذا وقد ذكر أحمد عز في إحدى تصريحاته من قبل، أن الفيلم مختلف وجديد على السينما المصرية، وتدور أحداثه حول قصة قائمة على دراما تشويقية تشمل تفاصيل متباينة وعديدة.

ميرنا نور الدين تستكمل تصوير مشاهدها بفيلم في عز الضهر

ومن جانبه تنشغل الفنانة ميرنا نور الدين حاليًا في تصوير فيلمها الجديد «في عز الضهر»، بطولة النجم العالمي مينا مسعود، إيمان العاصي، محمد علي رزق، شيرين رضا ومحمد عز، من تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.

بينما استئنف الفنان محمد الشرنوبي تصوير فيلمه الجديد «ناجي»، ويشاركه في البطولة هدى المفتي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه الدسوقي وسينتيا خليفة، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي، ولكن على طريقة الكوميديا السوداء.