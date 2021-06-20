/636484/تأجيل-جلسة-محاكمة-4-متهمين-بتهمة-وضع-نار-عمدا-في-مبني-مسكون-في-المقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، بتأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون في المقطم، ما نتج عن وفاة طفل، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.

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والمتهمون بالقضية هم كل من "محمد.ع" عامل و"كامل.م"، وشهرته رامي و"هاني.م" و" صلاح.ع"، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون في المقطم

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للضحية عماد محمود بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة الطفل هاني عماد، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن الضحية عماد محمود بأن توجهوا إلى مكان تواجده وحرضوه على ارتكاب تلك الجريمة، كما اتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية، أن المتهم أعترفا بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين أثناء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية لإدارة الحرائق أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف باستخدام كمية من مادة الجازولين كونها من المواد المعجلة بالاشتعال.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.