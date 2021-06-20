/636485/محمد-عبد-العزيز-لا-تهاون-في-مصالح-المواطنين-والحفاظ-على-المال-العام

تقدم النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية في شأن عدم انتهاء الشركة المنفذة لنفق ناصر بحي غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية من تجديده.

ونوه النائب محمد عبد العزيز إلى أنه مع حدوث تسريب للماء قد يسبب خطورة على خط السكة الحديد القاهرة - اسكندرية وكذلك طريق مصر اسكندرية الزراعي. وأضاف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن كل ذلك يتم وسط عدم قيام محافظة القليوبية بدورها في الرقابة المحلية ولذلك طلب النائب تحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عبد العزيز: لا تهاون في مصالح المواطنين والحفاظ على المال العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.