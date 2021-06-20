موعد مباراة الزمالك والاتحاد فى نهائى دورى السلة رجال

وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر لكرة السلة بنظام الخمس مباريات، حيث من ن المقرر أن يلتقى الفريقان أيام 22 و24 و26 و28 يونيو الجاري، وحال فوز أى منهما بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دوري السلة بعد الفوز على الجزيرة في ثلاث مباريات من مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري، بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر بنفس النتيجة فى منافسات نفس الدور.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول للاقتراب خطوة من حصد لقب دوري السوبر وحصد البطولة الثانية على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

والجدير بالذكر أن مباريات النهائي ستشهد تطبيق تقنية الفيديو مثلما حدث في منافسات الدور نصف النهائي، الذي أقيمت مبارياته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت، حيث حصلت على حقوق بث وإذاعة مباريات دورى سوبر السلة.

رحلة الزمالك والاتحاد لنهائى البطولة

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى السلة بعد الفوز على الجزيرة 3/0 فى مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري، بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر 3/0 فى منافسات نفس الدور.

ومن ناحيه اخري ‏يتوجه الفريق الأول لكرة القدم ‎بنادي الزمالك إلى السويس ظهر يوم الإثنين المقبل للانتظام في معسكر مغلق هناك، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر في الربع النهائي.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.