ياسمين فؤاد: القيادة السياسية وجهت بدمج البعد البيئى فى قلب عملية التنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات بعنوان "الإدارة المتكاملة للمدن الذكية"، والذى تنظمه وزارة الإسكان فى الفترة "20 - 22" يونيو الجارى بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور خالد الدهبى رئيس مركز بحوث البناء، الدكتور رامى أحمد نائب وزير الاتصالات والدكتورة منى قطب ممثلة عن وزارة النقل، وأعضاء مجلس النواب َممثلين عن القطاع الخاص.

وأضافت فؤاد - فى كلمتها - أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اعتمدت لأول مرة معايير مصرية للاستدامة البيئية تدمج فى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، لذلك أصبحت 50% من مشروعاتنا بدءًا من العام الحالى مشروعات خضراء تراعى دمج الأبعاد البيئية.

وأكدت أهمية المؤتمر فى ظل تداعيات جائحة كورونا التى يعانى منها العالم، والتى غيرت التوجهات العالمية فى التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخما سياسيا دوليا نحو إعادة البناء والتعافى الأخضر.

وأشارت إلى إشراك القطاع الخاص فى منظومة إدارة المخلفات وتحويل المخلفات لطاقة التى يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بانتاج طاقة نظيفة، ومع التوسع فى المدن الذكية تتزايد المخلفات الإلكترونية التى يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق اوضاعها لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وأوضحت فؤاد أن الفترة الماضية شهدت جهودًا حثيثة من الوزارة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد الملف الخاص للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم، خاصة مع التنامى بقطاع التشييد والبناء فى مصر والتوسع فى المجتمعات العمرانية، مما أدى لتزايد مخلفات الهدم والبناء، وتم اتخاذ خطوات سريعة ومنها اعتماد 16 مواصفة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء فى الطرق بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء.

ونوهت بأن هناك عددًا من الإجراءات والمشروعات التى تخوف المجتمع من إمكانية تطبيقها فى البداية ولكنها نجحت خلال بضع سنوات من تحقيق نتائج واضحة وإيجابية، كنتاج لخلق سياسات قابلة للتطبيق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والعمل على سد الفجوة بين العلم والتطبيق العملى.

واسترشدت بعدة مشروعات منها، كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل الجماعى التى بدأت بمشروع "استدامة النقل" بالتعاون بين وزارتى البيئة والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ لخلق وسيلة نقل جماعية مناسبة تحفز المواطن على استبدال سيارته الشخصية بوسيلة نقل جماعية مناسبة، لتقليل الزحام والانبعاثات الملوثة وخلق وفر اقتصادى، وبالشراكة مع القطاع الخاص بدأنا مشروع رائد هو مواصلات مصر للنقل الجماعى.

وأكدت ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر، حيث أن قطاع التشييد والبناء وفقًا لآخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يستهلك 36% من الطاقة، الأمر الذى أدى لزيادة الانبعاثات الملوثة خلال عام (2017 - 2018) بنسبة 2%.

وأوضحت أن الدولة تعمل على وضع مزيد من السياسات لتشجيع القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتحويل العلم إلى تطبيقات عملية من خلال مراعاة عدد من العوامل ومنها إشراك القطاع المصرفى فى تمويل التشييد الأخضر الذكى.

ولفتت فؤاد إلى أنه انطلاقًا من دور الوزارة فى التخطيط والجمع بين الشركاء، تم عقد لقاءات مع ممثلين من القطاع المصرفى والمطورين العقارين لفهم الاحتياجات والتحديات، مشيرة إلى دور وعى المواطن بموضوعات التشييد والبناء الأخضر واعتباره شريك أساسى فى تنفيذها، والتوجه نحو الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء فى المجتمعات العمرانية لخلق عائد بيئى واقتصادى يعد نموذجا للاقتصاد الدوار.

وأبدت الدكتورة ياسمين استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفنى اللازم لكافة المهتمين من القطاع الخاص والمصرفى والمطورين العقاريين للدخول بمجال التشييد الأخضر.

وعلى هامش المؤتمر، افتتحت وزيرة البيئة ومحافظ الجيزة معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، والذى تشارك فيه الوزارة كمعرض دائم ومتخصص بمجال المبانى المستدامة والخضراء لتشجيع وجذب شركات القطاع الخاص فى مجال التخطيط الحضرى والبناء المستدام وغيرها من مجالات الطاقة وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، وقد عرض جناح الوزارة نموذجًا من مجموعة من مواد البناء المعاد تدويرها وبعض المواد التوعوية الخاص بتدوير مخلفات الهدم والبناء.

ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات منها التطوير العقارى والإنشاءات، الهندسة الكهربائية، التخطيط العمرانى، النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما تضم أجندة المؤتمر ورش عمل حول موضوعات التحول إلى المبانى الخضراء وإدارة المدن الذكية، الاقتصاد الذكى، إدارة أنظمة النقل الذكية، الحوكمة، والإدارة الذكية لمخالفات البناء والهدم، إلى جانب موضوعات حول الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإدارة الأصول المستدامة والتشييد المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة وتقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية وغيرها.