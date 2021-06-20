اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح ظهر اليوم، وعقبها نشر النتيجة وأوائل المحافظة. وأكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح جاءت مرتفعة مقارنة بمؤشرات النجاح عن الأعوام السابقة. وأضاف أنه تم مراعاة الدقة العالية في تقدير دراجات الطلاب لافتا أن نتيجة يمكن للطلاب بمطروح التعرف عليها من خلال الرابط: للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح << اضغط هنا >>

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس عبر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.